Protibezákovské opatrenia ukrižovali slobodu prejavu

Cirkev dnes zvlášť uvažuje nad ukrižovaním Krista. Pojem však môžeme rozšíriť aj na ukrižovanie hodnôt. Sloboda prejavu Rím. kat. Cirkvi u nás je ukrižovaná od známej "kauzy Bezák". Je to fatálna škoda pre ňu aj pre spoločnosť.

Na úvod trochu suchého zhrnutia cirkevného práva k téme. Celocirkevný Kódex kánonického práva v kánone č. 827v §3 neprikazuje, ale odporúča predkladať na posúdenie miestnemu ordinárovi teologické knihy. Tým nechcem povedať, že sa má odporučenie zneužívať na obchádzanie. Miestny biskup má samozrejme plné právo a povinnosť dozerať, aby mu boli nové texty týkajúce sa viery a mravov predložené k posúdeniu. To mu ukladá za povinnosť kánon č. 823 CIC, §1. Celocirkevný kódex je do istej miery otvorený prezentovaniu názorov podľa vlastného svedomia cez médiá, osobitne knihy. Nejde mu o nastolenie totalitného ovládania myslenia veriacich a klerikov. Rovnako platí, že v prirodzene zdravej a slobodnej klíme veriaci či klerik rád komunikuje so svojím nadriadeným o verejnom vyjadrení vlastných názorov.

Do kauzy Bezák, teda do roku 2012, stačili tieto všeobecné pravidlá aj na Slovensku. Klerici mali rôzne pohľady, ktoré prezentovali cez médiá. V roku 2013 vydala Konferencia biskupov Slovenska normy pre klerikov a rehoľníkov ohľadom vystupovania v médiách.(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/osobitne-dokumenty/c/normy-o-vystupovani-klerikov-a-zasvatenych-osob-v-masmediach)

Predpisy slovenskej RKC sú od známej kauzy pápežskejšie ako tie pápežove. Klerik už potrebuje súhlas nadriadeného pre akýkoľvek kontakt s médiami, tlač nevynímajúc. Ak napriek tomu považuje vo svojom svedomí vnútrocirkevné problémy za hodné zverejnenia, nasledujú neprimerané tresty. Kritik by mohol so sarkazmom označiť našu RKC za „továreň na výrobu nesvojprávnych katolíkov“.

Pre človeka bez kritického myslenia je vlastný názor podľa svojho svedomia neznámy rozmer jeho existencie. Na kňazských štúdiách nás v rámci filozofie učili, že len verejné vyjadrenie vlastného názoru je bernou mincou. Neklamme sa preto tým, že medzi štyrmi stenami niečo z nášho nefalšovane vlastného názoru pošepneme blízkej osobe. Verejné vyjadrenie vlastného postoja, samozrejme toho pre autoritu problematického, prináša od roku 2013 hrozbu tvrdej sankcie,a to bez najmenšej reflexie. Preto sa dovnútra cirkvi píše neslane-nemastne, oportunisticky. Výhodnejšie je mlčať a zakrývať sa dodržiavaním príkazov. Povedané slovami malého inkvizítora z knihy Posila od Sándora Máraia: „... doma v knižnici kláštora, kde mi pán Prior určil, čo mám písať. Pravda, v Ávile som podľa svojej vôle nesmel napísať ani slovo, ale práve preto som písal bezstarostne, veď som si pri písaní nemusel lámať hlavu nad tým, či budem mať strechu nad hlavou, šaty, jedlo a kurivo. O všetko sa staralo Vedenie. Bol som chudobný malý inkvizítor, ale bol som chudobný pohodlne a bezstarostne, lebo toho, kto tam u vás poslúcha, živia a dobre sa oňho starajú. Ja som dokonale nevinný, len som plnil príkazy... Tam u vás v kláštore si ten, čo ani nemukne a súhlasí s tým, čo vyžaduje a schvaľuje Svätá Inkvizícia, môže byť istý, že si bude môcť po mastnom obede spokojne utrieť ústa. Tu na slobode je všetko inak.“ Maďarského disidenta a velikána pera si dovolím doplniť poznámkou o type asketických postáv bez mastného obedu ako napr. svätý kardinál Róbert Bellarmín. Ten roky jedol iba chlieb s cesnakom a žil skromne. Bellarmínovi zostávalo aj tak, alebo možno o to viac, najväčšie pokušenie: moc. V prípade Galilea Galileiho tomuto pokušeniu askéta podľahol.

Laici môžu byť v prejave oveľa slobodnejší ako klerici, nakoľko nie sú existenčne závislí od hierarchie (bývanie, pracovný pomer). Pre klérus je výhodné u laikov pestovať simplexnosť viery ― nebudú tak ľahko samostatne rozmýšľať ani konať. „Dobre spí ten, kto netuší, ako zle spí“, napísal staroveký spisovateľ Publilius Syrus.

Už Rimania, na ktorých v našej cirkvi nadväzujeme, vybadali rozdiel v úrovni náboženskej viery spočívajúcej v poznaní: Fortunatus et ille, deos qui novit agrestes - Šťastný aj ten, čo pozná (len) dedinských bohov. Prostoduchá viera nenáročná na hlbšie rozlišujúce poznanie. (Viď môj blog Mamine cecky.) Bez vyvyšovania, sú tu aj takíto – šťastní len z poznania „dedinských bohov“. Nerobme z toho však program, lebo sa nám to neželane a protievanjeliovo vracia. Citový ľud karpatského priestoru je utvrdzovaný v zmysluplnosti svojho nekritického prežívania viery. Cirkevná autorita takto stráca aj poslednú možnosť spätnej väzby.

Takýmto žalostným dôsledkom stopky verejného vyjadrovania sa je aj prípad, ktorý spomínam v blogu Zašpinené slovenské evanjelium. Obeť sexuálneho zneužívania kňazom bola biskupom obvinená z ubližovania cirkvi. Udialo sa tak preto, že sama obeť o tom informovala generálneho prokurátora a vyrozprávala svoj príbeh v médiách. Nonsens!

Paráda prvého sv. prijímania, emóciami nabitá púť či kamarátstvo s farárom nemôžu byť náplasťou na to, keď Cirkev (biskup) ubližuje zraneným a trpiacim osobám. Nekritizovať to verejne ako neľudské a protievanjeliové je žiaľ ošetrené našimi aktuálnymi vnútrocirkevnými zákonmi.

PS: Evanjelium, ktoré nič nezatajuje a pomenúva veci priamo, sa nedá umlčať. „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.“ Mt 23, 23 – 24