Som rozvedený... vlastne nie, som slobodný.

Ako celibátny kňaz som mával isté rozpaky, ako odpovedať na formálne otázky dotazníkového typu: ste ženatý alebo slobodný.

S kolegami sme sa prišli dať do nemocnice očkovať proti korone. Vošiel som do miestnosti, kde sa robilo dopĺňanie údajov v evidencii osôb. Pekná zdravotná sestra sa ma spýtala na titul. Tie som nemal v pôvodnom formulári uvedené. V práci ich nie vždy používam, keďže robím na základnej pozícii. Po ich doplnení nasledovala druhá otázka: "Ste ženatý, rozvedený alebo slobodný?"

Pri kňazských štúdiách nás učili, že ako celibátnici sa oženíme tajomným spôsobom s Kristovou nevestou ̶ Cirkvou. Zostávame však naďalej slobodnými. Chápem teda aj tých kňazov, ktorí by v dotazníkoch uviedli svoj stav v súvise s oženením sa.

„Som rozve...“ odpovedám sestričke, mysliac na to, že som názorovo rozdelený so svojím cirkevným nadriadeným. To v slovenských podmienkach automaticky znamená perzekúciu a zavrhnutie. Vzápätí som však začal svoje nedokončené tvrdenie popierať, keďže pojem „rozvedený“ na mňa nesedí. Nie som v skutočnosti bývalým ženatým mužom, preto som hneď dodal: „Nie, nie, som slobodný.“ Zdravotná sestra sa na tom krátko a milo zasmiala, keď videla, že som vykoľajený v jasnom pomenovaní svojho stavu.

Nekonečný Boh je ten, ktorý vie, kto Je. My sme stvorení na jeho obraz. Sme však stále len pozemskí ľudia a táto antinómia tela a duše v nás môže vyvolávať neistotu ohľadom našej pozemskej identity.

Tým, kto si myslel, že vie ako sa veci majú, bol Kajfáš. Ten vyčítal iným židovským predstaviteľom v procese Kristovho ukrižovania: „ Vy neviete nič.“ (Jn 11, 49) Viacerí aj dnes vždy presne vedia, čo hovorí na ten a ten problém Biblia alebo Cirkev a aká je ich najsprávnejšia interpretácia.

Veľká úloha: Poznaj sám seba, nijako nepatrí len starovekej filozofii. Všetci sme na ceste hľadania Božej pravdy o nás samých. Bez relativizovania dogiem a hodnoty manželstva, skúsme dať v nastávajúcom zvláštnom covidpôste väčší dôraz na hľadanie toho, v čom o sebe nemáme jasno. Bez odpovede na nájdené rozporuplnosti v nich objavíme aj väčší pocit ľudskej istoty.