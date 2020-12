Omylný pápež a jeho nevinná obeť

Je nevšedné, ak v hierarchizovanej náboženskej spoločnosti správny výklad posvätných textov prinesie obyčajný laik. Zvlášť, ak sa to udeje za cenu vyhrážok, trestov a zavrhnutia. Takým je Galileiho prípad.

Teológ Galileo

Aj bežný katolík vie, že dogma o pápežskej neomylnosti neznamená, že pápež vie všetko o IT alebo o liečení nádorových ochorení. Pápež je neomylný, keď hovorí tzv. ex cathedra. Veľmi zlé však je, ak pápež a ani jeho tím špecialistov nemá dostatočné teologické vedomosti a hrozné je, ak osočuje a trestá takého katolíka, ktorý to dostatočné poznanie má. Udialo sa tak v prípade Galilea Galileiho. Možno si pomyslíte: Veď predsa Galileo bol učencom vo vede a nie viere. Nemáte pravdu. Katolík Galileo naučil Cirkev ako sa nemá v niektorých pasážach fundamentalisticky (teda nie doslovne) vykladať Biblia. Svätým písmom nemožno dokazovať prírodné zákony. Galileo bol odsúdený v mene Cirkvi. Išlo o špičky vtedajšej hierarchie, preto nešlo o spor Galilea a jednotlivých osôb, ale Cirkvi. Takto to označila aj Pápežská komisia pre štúdium prípadu Galilea Galileiho, ako „ťažké vzťahy Galilea a Cirkvi“.

Biblia normou vedy

V procesoch s Galileim bolo hlavné obvinenie, že ide proti doslovnému výkladu Svätého písma, pretože v knihe Jozue (10, 12) čítame: "Slnko, zastav sa nad Gabaonom a mesiac, nad údolím Ajalon!" Záver komisie v roku 1616 skúmajúcej heliocentrizmus znamenal odsúdenie kopernikanizmu a Galilea: Tvrdenie, že Slnko je v strede sveta a je nehybné je filozoficky nezmyselné a absurdné a formálne kacírske, lebo sa na mnohých miestach výslovne protiví výrokom Písma svätého buď v doslovnom zmysle slov alebo podľa všeobecného výkladu svätých Otcov a doktorov teológie. Toto tvrdenie komisie bolo nepravdivé. Z niekoľko desiatok mien na kresťanskom Východe aj Západe len jeden zastával otvorený geocentrizmus a to Beda Ctihodný, pritom v 16. storočí nebola ešte jeho kanonizácia potvrdená Rímom. Svätosť ďalšieho geocentrika Izidora zo Sevilly bola dosiahnutá v roku 1598, teda v závese niekoľkých desaťročí za vystúpením kopernikanizmu. Elementárna neznalosť Galileových sudcov a sv. Róberta Bellarmína je aj v súčasnosti obchádzaná.

Zatratený pápežom

Pôvodne mal Urban VIII. blízky vzťah ku Galileovi. Neskôr sa to otočilo, keď označil vedcovu snahu o nefundamentalistický výklad Biblie za skutok „škodlivý náboženstva a v tomto ohľade dokonca jeden z najzávažnejších“, za „najzvrhlejšiu vec akú si možno predstaviť“ ako aj za „zhubné učenie“. Dnes je toto Galileovo najzvrhlejšie, škodlivé a zhubné učenie – že Biblia nemôže dokazovať prírodné zákonitosti – oficiálnym učením Cirkvi: „Fundamentalizmus neprimerane zdôrazňuje neomylnosť v detailoch biblických textov, zvlášť čo sa týka historických faktov alebo takzvaných vedeckých právd“. Učí to dokument Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v Cirkvi ako aj: „Pri fundamentalizme nie je možné nespomenúť jeho náklonnosť k duchovnej obmedzenosti. Uznáva napr. starú, zašlú kozmológiu, ako ju môžeme nájsť v Biblii, za realitu.“ Urban VIII. neposilňoval svojho katolíckeho brata Galilea vo viere, ako to mal robiť podľa Kristovho príkazu sv. Petrovi (Lk 22, 32), ale ho po odsúdení ubíjal. Odsúdenie nevinného Galilea sa čítalo vo všetkých kostoloch katolíckych krajín. Zlé jazyky pripisovali Galileovi úmysel stotožniť postavu spiatočníckeho Simplicia v knihe Dialóg o dvoch systémoch sveta s pápežom Urbanom VIII. Ako pripomína Michael White, ide o chytrú machiavellovskú intrigu so snahou skompromitovať vedca.

Dôležité postrehy špecialistu

Na často prehliadané nedostatky v Galileovom procese reagoval historik vedy, niekdajší prezident Medzinárodnej akadémie dejín vedy a prezident Komisie pre dejiny astronómie, profesor Olaf Pedersen viacerými dôležitými pripomienkami: Komisia v r. 1616 zavrhla kopernikanizmus a Galilea len po jednom týždni skúmania. Reakcia komisie sa vôbec netýka Aristotela, ktorý bol Cirkvou akceptovaný filozofický líder geocentrizmu. Reakcia sa týka naopak teologického názoru, že kopernikanizmus (pohyb Zeme) výslovne odporuje Svätému Písmu v doslovnom zmysle, ako aj všeobecnému výkladu a chápaniu svätých Otcov a doktorov teológie. Tridentský koncil, ktorého dekréty zohrali v spore istú rolu, nikdy neprehlásil, že doslovný zmysel je jediný možný zmysel výkladu Písma. Galilei poukázal tiež na to, že súhlas Otcov o nehybnosti Zeme nie je skutočný argument, pretože Otcovia o tejto otázke nikdy nepojednávali. (Do úvahy by sme mohli brať snáď Bedu Ctihodného. Pozn. autora.). Súd nanešťastie Galileiho verejný list toskánskej veľkovojvodkyni Kristíne, ktorý získal autorovi významné miesto v dejinách teológie, nebral nikdy do úvahy. Sudcovia sa povrchne uspokojili zo zisteným faktom, že Otcovia nikdy nehovorili o pohyblivej Zemi. Toľko k zásadným pripomienkam profesora Olafa Pedersena.

Galileov prístup k Biblii

Na základe výrokov sv. Augustína Galileo vystríhal pred kompromitovaním Svätého písma a cirkevných Otcov teológmi, ktorí buď majú zostať opatrní alebo majú priznať svoju nespôsobilosť. Žiaľ, presne to sa stalo. Galileo bol v tomto lepší patrista a teológ ako jeho oponenti. Tí nezostali ani opatrní ani nepriznali svoju nespôsobilosť. To urobili cirkevní historici až po tri a pol storočiach po nich. Pápežovi Urbanovi VIII., sv. Róbertovi Bellarmínovi, kardinálom a ostatným Galileovým diletantským sudcom ušli základné znalosti upozornení sv. Augustína a sv. Tomáša Akvinského, že Biblia hovorí o otázkach našej spásy a nie o prírodných zákonitostiach. Vtedajší cirkevní predstavitelia zastávali názor: Buďme fundamentalisti v pasážach o prírodných javoch v Písme, kým nie je dokázaný opak. Galileo hovorí naproti tomu: ak aj nie je dokázaný opak, pamätajme na interpretačnú pestrosť možností Svätého písma, lebo prírodný zákon odporujúci fundamentalistickému výkladu Písma môže byť raz dokázaný.

V liste veľkovojvodkyni Kristíne v roku 1615 viac ráz zdôrazňuje, že doslovný význam Písma je určený jednoduchému chápaniu prostých a nevzdelaných ľudí. Pri ňom žiaľ ostali hlavní pastieri cirkvi, im stačil simplexný pohľad a hanebne odsúdili teologicky rozhľadeného Galileiho. Vedec správne prízvukoval: „a protirečí jej (zásade interpretačnej plurality), kto by chcel výslovne tvrdiť, že táto zásada už neplatí a Písmo sa pri zbežných zmienkach o Zemi, o vode, o Slnku, alebo o akejkoľvek inej stvorenej veci obmedzuje výhradne na holé a presne vymedzené významy slov“.

Nemusel nič dokazovať

Galileo je často apologetickými oportunistami obviňovaný, že nedokázal heliocentrizmus. Tvrdenie, že Bibliou nemožno chybný geocentrizmus dokazovať, nemusíte sami dokázať. Stačí keď to urobí niekto po vás. Galileo prioritne zdôrazňoval obozretnosť v prístupe k Písmu. Bolo by podľa neho škodlivé, aby bola nejaká prírodná zákonitosť „riešená Písmom svätým, keď jedného dňa môže byť dokázané niečo celkom opačné“. Galileova predpoveď veľkovojvodkyni Kristíne sa naplnila. Sv. Róbert Bellarmín a Urban VIII. sa mýlili, ale prorok z Florencie nie. Písmo nemôže byť dôkazom pre geocentrizmus. Galileo preto oprávnene požadoval od svojej Cirkvi, aby v prípade heliocentrizmu neforsírovala fundamentalistický výklad Svätého písma.

Dávno spochybnený geocentrizmus

Nedá sa odvolávať ani na prežitú predstavu, že geocentrizmus bol prijatý vtedajšou kultúrou. To priznávajú aj niektorí cynickí zástancovia Galileovho odsúdenia (R. Stark. Vyriekli krivé svedectvo, s. 173.). Kopernik začal písať svoju knihu práve pre nejednotnosť vedcov v zastávaní geocentrizmu a pre absenciu jeho hlbšieho zdôvodnenia. Profesor Olaf Pedersen pripomínal výhrady voči aristotelovskej geocentrickej kozmológii v Cirkvi od čias pápeža Jána XXI. v 13. storočí. Spisy perzského heliocentrika Aliborona z 11. storočia boli tiež v Európe rozšírené. Keď Galileo objavil Jupiterove mesiace, fázy Venuše, slnečné škvrny a nedokonalosť povrchu mesiaca a Kepler publikoval svoje zákony, aristotelovský geocentrizmus odchádzal do zabudnutia.

Každý chce hodiť kameňom

Veľký počet členov nižšej i vyššej cirkevnej hierarchie a laikov vedca zo strachu a z neznalosti vystríhali, aby opustil svoj „protibiblický“ postoj a nesnažil sa o interpretáciu Svätého písma. Stačilo im odvolať sa na Bibliu: Veď si pozrite, tu je jasný doklad geocentrizmu, slnko zastalo nad bojujúcim Jozuem. Mnoho intríg a osočovania bolo namierených voči jeho osobe: nechaj toho špinenia, Galileo, na vlastnú Cirkev. Nič ti nie je sväté? Čo to vymýšľa ten hriešnik Galileo, ktorý žil v nemanželskom vzťahu a v hriechu splodil tri deti?! Čo ten ide hovoriť ako sa má Biblia vysvetľovať?! Pre klérus pridať sa verejne na stranu Galilea proti urazenej tvrdohlavosti najvyšších špičiek Cirkvi znamenalo existenčnú otázku vylúčenia z Cirkvi. Tí, ktorí vytiahli z Kristovho evanjelia to, čo tam nie je – oportunistické preplávanie životom – si to mohli zdôvodniť zradou sviatostného kňazstva a bolo vymaľované v bránení pošliapanej spravodlivosti.

Nemoc súdnej moci

Zodpovední cirkevní sudcovia vrátane sv. Róberta Bellarmína a na všetko dohliadajúceho pápeža Urbana VIII. neurobili Šalamúnov, ale Karakušov rozsudok, keď odsúdili nevinného. Deformovanosť cirkevnej justície na úrovni Jankovskej s Kováčikom. Nespravodlivé súdnictvo v štýle banánovej cirkvi, kde sudca robí, čo sa mu „v mene Božom“ javí prospešnejšie a výhodnejšie. Fraška a zrada na vlastnom poslaní hlásať a žiť evanjelium, teda spravodlivosť.

Zástupcovia Cirkvi v zabudnutí na nenásilné evanjelium vedca zastrašovali ukazovaním nástrojov mučenia a on vedel, že ak vytrvá v názore, podľa ktorého Písmo nemôže slúžiť na dokazovanie fyzikálnych javov, zažije ich. Ak by vytrval v tomto svojom názore aj naďalej, vedel, že jeho telo budú lízať plamene a premení sa za živa na uhoľ. Galileo brutálny tlak inkvizície nevydržal a zostúpil z kríža. Nedokázal viac nasledovať Krista v teologickej pravde, že Písmo nepotvrdzuje vedecké zákonitosti. Pokiaľ by neodvolal nasledovalo by známe: „Preč s ním, ukrižuj ho!“

Rehabilitácia judáša

Po odvolaní heliocentrizmu nasledovalo trpké doživotné domáce väzenie. V spore s totalitnou súdnou mocou mu ostal už len silný pocit krivdy a sarkazmus. Galileo to ešte dobre zvládol v zápase s brutalitou cirkevnej súdnej moci a je obdivuhodné, že mu to nenarušilo psychickú stránku osobnosti. Vedec mnoho vytrpel, čo priznáva aj pápežská komisia pre štúdium jeho prípadu. O Galileovi máme teda v Cirkvi dve pravdy. Prvá ako monsterproces zo 17. storočia, v ktorom bol prenasledovaný a zavrhnutý za svoj prístup ku Svätému písmu a druhá zo záveru 20. storočia, kedy bol rehabilitovaný; a to ešte chvála Jánovi Pavlovi II, že ho rehabilitoval, hoci to mala Cirkev urobiť oveľa skôr. Vtedy sa však k takému sebakritickému kroku nikto nemal. V tomto prípade bola Cirkev, až do priznania omylu v roku 1992, podchristianizovaná. Ešte nezabudnime na ignorantov, oportunistov a stúpencov náboženskej simplexnosti, ktorí by mohli tvrdiť: „Pán Boh to nakoniec zariadil a pravda vyšla najavo.“ Je to v konečnom dôsledku len podpora predošlej arogancie cirkevnej moci, diletantstva súdnictva a ignorovanie úlohy transparentnosti a erudovanosti pri vedení každého cirkevného úradu.

Aký bol vnútorný svet katolíka, ktorý vedel, že má pravdu a že ho nespravodlivo odsúdili teologickí amatéri a kánonickí fušeri. Ježiš aj o ňom povedal: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.(Mt 5, 10) Môžeme povedať, že vedec zrazu precitol, že žije Orwellovské 1984: “Sloboda je otroctvo a neznalosť je sila”. Učiteľ teológie Galileo vo vlastnej Cirkvi zažíval to, čo Ježiš Kristus vo svojom náboženskom spoločenstve– zavrhnutie vlastnými.

Vidieť, že spravodlivosť súdnictva v Katolíckej cirkvi nie je slepá. Oči má otvorené a pozerá sa na stranu vyššie postaveného v pyramíde moci, ktorému chce dať za pravdu. Bolestivá téma samotnou Cirkvou perzekvovaných katolíkov, ktorým bolo posmrtne dané tou istou Katolíckou Cirkvou za pravdu, si zasluhuje širšie spracovanie. Sú to skrývané prípady poukazujúce na zneužívanie moci cirkevných predstavených. V tomto prípade to bol katolícky laik, ktorý za cenu tvrdej perzekúcie povedal pápežovi a Učiteľskému úradu Cirkvi, ako interpretovať určité pasáže Biblie.

Niektoré zdroje: FENNEMA, Jan – PAUL, Iain (eds.). Science and religion. Oneworld – changingperspectives on reality. 1990,NAMER, Émile. PřípadGalilei. 1982, SENČÍK, Štefan. Prípad Galilei. 2002,WHITE, Michael. Antikrist Galileo. 2011.