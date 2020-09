Zašpinené slovenské evanjelium

Desivé sexuálne zneužívania detí kňazmi sa nediali len na „skazenom a liberálnom“ Západe. U nás sa k tomu navyše pridáva pohoršujúci a protievanjeliový prístup jedného z biskupov voči zneužitej obeti.

Bývalý farár Ladislav J. páchal pedofíliu ako o tom informoval Denník N.

https://dennikn.sk/1911351/rok-sme-sledovali-ako-sa-k-obeti-sexualneho-zneuzivania-knazom-postavi-cirkev-ani-sa-s-nou-nestretla/?ref=list

https://dennikn.sk/1913597/knaz-zneuzival-aj-dalsieho-chlapca-biskup-tvrdi-ze-o-tom-nevedel/?ref=list

Pre kresťanských konšpirátorov a šíriteľov fake news pôjde na základe tohto média o nepravdivé informácie. Realitou však je, že skutky ako preukázané trestné činy potvrdila po vyšetrovaní polícia.

Osobitne pohoršujúce a šokujúce v tom všetkom je, že banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec konfrontačne označil obeť sexuálneho zneužívania Lacom J. za toho, kto ubližuje Cirkvi. Obrátiť sa na generálneho prokurátora a povedať o udalostiach vlastného zneužívania do sekulárnych médií je podľa neho ubližovaním Cirkvi a osočovaním biskupstva. Môže sa teda len nanajvýš potichu informovať cirkevných predstavených. Takéto konanie ale potvrdzuje, že u nás budovanie Božieho kráľovstva hlboko degraduje. Cirkev má ísť príkladom v ľudskosti a láske k človeku a nie spôsobovať odľudšteným prístupom k obeti pohoršenie. Pápeži Benedikt XVI. a František nikdy ani v najmenšom nekritizovali obete sexuálneho zneužívania kňazmi za to, že zverejňovali informácie o vlastných zneužívaniach v sekulárnych médiách či na prokuratúre. Prečo ich príklad biskup nenasleduje?

Mlčať pri hriechu iných je šiesty z deviatich cudzích hriechov. Mlčať nielen v snahe cielene hriech zakrývať, ale aj mlčať z ľahostajnosti alebo z domnelej predstavy, že ticho okolo hriechu v Cirkvi jej samotnej pomáha. Predchodca súčasného banskobystrického biskupa Mons. Rudolf Baláž mal za svoje biskupské heslo Ježišove slová: Veritas liberabit vos (Pravda vás vyslobodí). Nielen súkromná a kuloárna pravda oslobodzuje, ale aj tá verejná. Koniec koncov Kristus sám dostáva úder po tvári za slová, že „verejne hovoril svetu...a nič... nehovoril tajne“ a za to, že povedal veľkňazovi, aby sa opýtal tých, ktorí to priamo počuli (Jn 18, 20-22).

Platí veta z vyššie spomínaného článku Karola Sudora: „Očistné procesy v cirkvi pri kriminálnych činoch zlyhávajú a akceleruje ich až medializácia. Teda presne to, čomu sa mnohí cirkevní hierarchovia tak bránia.“

Snaha skrývať neduhy Rímskokatolíckej Cirkvi pred verejnosťou plodí nedôveru a pohŕdanie ňou samou a pohoršenie u neveriacich, pre ktorých je transparentnosť samozrejmosťou. V opačnej logike: Ak si obeť zneužívania kňazom, nehovor o tom verejne a oslávi sa Boh. Viac ľudí bude spasených. Popritom klameme sami seba, že informovanosť o zneužívaniach rímskokatolíckeho kléru ublíži evanjeliu. To je evanjeliu škodlivý apologetický oportunizmus. Radostná Kristova zvesť sa istotne nešíri prostomyseľným skrývaním vážnych chýb kresťanského spoločenstva pred sekulárnou verejnosťou.

Či obeť mala alebo nemala dojem, že chce biskup kňaza kryť, ako sa to snaží šikovne podsúvať hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, je bezpredmetné. Faktom je, že má plné právo hovoriť verejne o svojom zneužívaní. A za to nemôže byť ani v najmenšom biskupom kritizovaná. V minulosti sa v Cirkvi vyznávali ťažké hriechy verejne v chráme. My sme to na Slovensku v Rímskokatolíckej Cirkvi obrátili na hlavu, keď ešte aj obetiam takýchto hrozných hriechov zakazujeme verejne v médiách a na prokuratúre hovoriť o ich traumách v mene domnelého dobra Cirkvi.

Tento prípad žiaľ len potvrdzuje skutočnosť, že Rímskokatolícka Cirkev na Slovensku neprekročila rok 1989 a zostáva v totalitnej zviazanosti zmýšľania typu: ʺVerejne a pravdivo informovať o jadrovej katastrofe v Černobyľe a rádioaktívnom mraku ubližuje Sovietskemu zväzu a ostatným socialistickým krajinám.“ Alebo: ʺVyhlásenia kapitalistických USA o vážnych nedostatkoch socialistického systému v ČSSR sú len zákerným osočovaním imperialistickej ideológie nášho fungujúceho ľudovodemokratického zriadenia.“.

Na dôvažok žalostného pošpinenia šírenia evanjelia na Slovensku treba povedať, že prípady bývalých farárov Laca J. a Richarda J. (Spišská diecéza) zneužívajúcich deti, neboli ojedinelé. Maloleté dievča pred pár rokmi zneužíval aj Roman S., farský administrátor v Trnavej Hore, pred tým kaplán v Detve. Dnes je už za tieto delikty laicizovaný. Obeť však nateraz nechce verejne hovoriť o týchto traumatizujúcich veciach a vracať sa k bolestivým záležitostiam jej života. Dodajme, že by za to pravdepodobne tiež bola biskupom označená za toho, kto ubližuje Cirkvi, ako sa to už stalo v predchádzajúcom prípade. To by jej zranenia len zväčšovalo.