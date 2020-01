Ženské nohavičky vo farárových rukách

Do nového roku vám prajem okrem tradičného zdravia, šťastia a Božieho požehnania aj pozitíva spojené s poznaním reality okolo nás.

Tesne pred vianočnými sviatkami som bol na jednej rodinnej zabíjačke. V jednej chvíli tam prišiel tamojší sused s tým, či by mu niektorý chlap z nás išiel s niečím pomôcť. Sused žije viac-menej sám a podľa jeho slov sa „už nechce viazať“. „Pravdaže idem“ - odpovedal som mu. Ako sme išli k nemu, vysvetľoval mi, že potrebuje zapojiť hydraulické hadice na traktore, pretože s ním pôjde na STK. Vtedy som si uvedomil, že mám celé ruky od bravčového tuku, ktorý som predtým krájal a susedovi veľa nepomôžem, pokiaľ mi nedá nejakú handru do rúk na spevnenie úchopu. Inak sa mi budú ruky kĺzať po gumených hadiciach a sila pôjde nazmar. Vypýtal som si teda od suseda handru, akú zvyknú mávať motoristi v príslušenstve, aby si ňou pre prípad pomohli, či utreli do nej zaolejované ruky. Sused samozrejme pochopil a naklonil sa do kabíny traktora, ktorý mal odstavený vo veľkom senníku, aby mi ju pohľadal. Po chvíli sa vyklonil von a vediac kto som, mi podával s pokrčenými plecami a rozpačitou tvárou ženské nohavičky so slovami: „Mám len toto.“ V tom okamihu som prirodzene aj ja ostal v rozpakoch. Prebleslo mi však hlavou, že som prišiel v prvom rade pomôcť, nie hrať sa na nejakého puritána a odpovedal som mu s miernou grimasou: „Čo už.. Poďme na to.“A tak som zo všetkých síl mastnými rukami stláčal stratené či odhodené nohavičky nejakej neznámej ženy a pod nimi hrubé hydraulické hadice a pokúšal sa ich so susedom zatlačiť do koncoviek. V hydraulickom systéme bol však nejaký problém, lebo dve zo štyroch hadíc sa nám nakoniec nepodarilo zapojiť.

Keď si spomeniem na túto príhodu prichádzajú mi na um slová zo Svätého písma:„Čistým je všetko čisté“. Tie nehovoria o vonkajškovom, materiálnom znečistení, ale o čistote ako morálnej kategórii. Spomedzi rôznych dimenzií duchovnej čistoty by som vyzdvihol čistotu úsudku. Poznanie sa nám môže zašpiniť a zakaliť rôznymi spôsobmi ako napríklad sebaklamom, skresľovaním, vypočítavosťou, stereotypmi či vytrhávaním z kontextu. Pohľad do radov vlastnej cirkevnej denominácie ma núti konštatovať, že požiadavka vyhýbania sa duchovnej nečistote poznania a úsudku patrí ešte viac nám rímskokatolíkom ako sekulárnemu slovenskému svetu. V našej cirkvi sa asi najčastejšie poznanie kalí strachom a zavinenou neznalosťou.

Do nového roku želám všetkým jasnozrivosť úsudku, čistotu v zámeroch, odvážne a angažované hľadanie pravdy, ako aj umenie rozlišovať.